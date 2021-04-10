Бойовики блокують роботу п'яти КПВВ на Донбасі, - Держприкордонслужба

Наразі пропуск людей здійснюється лише через два КПВВ.

"Рух дорожнім коридором до контрольного пункту "Новотроїцьке" окупанти відкривають лише двічі на тиждень. При цьому російські найманці перешкоджають вільному переміщенню людей, суттєво обмежуючи пасажиропотік", - йдеться в заяві.

Щоденно пропускні операції здійснювалися лише у КПВВ "Станиця Луганська".

КПВВ щоденно з 8:00 до 16:00 відкриті для пропуску.