Боевики блокируют работу пяти КПВВ на Донбассе, - Госпогранслужба

Фото: пять КПВВ на Донбассе не работают из-за боевиков (loga.gov.ua)

Российско-оккупационные войска оставляют полностью заблокированными дорожные коридоры через пять КПВВ на Донбассе. Не работают пункты пропуска "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".

Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.

Сейчас пропуск людей осуществляется лишь через два КПВВ. "Движение дорожным коридором до контрольного пункта "Новотроицкое" оккупанты открывают только два раза в неделю. При этом российские наемники препятствуют свободному перемещению людей, существенно ограничивая пассажиропоток", - говорится в заявлении. Ежедневно пропускные операции осуществлялись только в КПВВ "Станица Луганская". КПВВ ежедневно с 8:00 до 16:00 открыты для пропуска.