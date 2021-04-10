Бойовики блокують роботу п'яти КПВВ на Донбасі, - Держприкордонслужба
Російсько-окупаційні війська залишають повністю заблокованими дорожні коридори через п'ять КПВВ на Донбасі. Не працюють пункти пропуску "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар'їнка".
Наразі пропуск людей здійснюється лише через два КПВВ.
"Рух дорожнім коридором до контрольного пункту "Новотроїцьке" окупанти відкривають лише двічі на тиждень. При цьому російські найманці перешкоджають вільному переміщенню людей, суттєво обмежуючи пасажиропотік", - йдеться в заяві.
Щоденно пропускні операції здійснювалися лише у КПВВ "Станиця Луганська".
КПВВ щоденно з 8:00 до 16:00 відкриті для пропуску.
Раніше повідомлялося, що представники так званої "Донецької народної республіки" найближчим часом не відкриватимуть контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на лінії розмежування.
РБК-Україна писало, що окупанти випускають через КПВВ "Новотроїцьке" тільки тих, у кого є прописка на підконтрольній Україні території. Від інших при виїзді вимагають розписку, що вони не будуть повертатися до ОРДО до кінця пандемії.
Тим, хто заїжджає в Україну з ОРДЛО з території Росії, загрожує штраф на українському кордоні.