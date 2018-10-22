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Боевики блокируют перевозку тел мирных жителей, погибших в Золотом-4

Новости » Происшествия    22.10.2018 - 12:56
Иллюстративное фото (24tv.ua/twitter)
Иллюстративное фото (24tv.ua/twitter)

Боевики не соблюдают режим тишины, необходимый для транспортировки погибших

Боевики игнорируют запросы украинской стороны на режим тишины для перевозки тел двух мирных жителей, погибших в оккупированном населенном пункте Золотое-4. Об этом сообщил начальник пресс-центра Объединенного командного пункта Объединенных сил (ОКП ОС) Леонид Матюхин, передает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По словам Матюхина, после гибели двух гражданских, произошедшей 18 октября 2018, представители командования ОС неоднократно отправляли запросы на режим тишины.

"Но со стороны российско-оккупационных войск данные запросы были проигнорированы с целью фальсификации реального положения дел и усиления напряжения среди местного населения", - отметил Матюхин.

Добавим, 18 октября в результате подрыва на взрывном устройстве погибли двое мирных жителей населенного пункта Золотое-4 - мужчина 1973 года рождения и женщина 1972 года рождения.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины заявила в пятницу, 19 октября, что передаст в Международный уголовный суд данные об обстреле боевиками г. Золотое-4 Луганской области.

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