Боевики атаковали вблизи Новолуганского, ВСУ понесли значительные потери

Ночью 7 июня боевики атаковали подразделения ООС в районе Новолуганського, в результате чего погибли двое военнослужащих и еще семеро получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечается, что ситуация на Донбассе обострилась. Боевики дерзко нарушили Минские договоренности и атаковали ВСУ с применением артиллерии.

"В результате вражеских обстрелов погибли двое военнослужащих Объединенных сил. Семеро - получили ранения. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, уничтожив огневые точки противника. Потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что на Донбассе в течение суток, 5 июня, вследствие обстрелов со стороны боевиков погиб один военнослужащий со склада операции Объединенных сил, еще один получил ранения.

Ранее сообщалось, что боевики во вторник, 4 июня, обстреляли мечеть в Донецке для дискредитации Вооруженных сил Украины. Украинская сторона СЦКК настаивает, что очередной обстрел был заблаговременно спланирован, когда в мечети находилось больше всего людей.