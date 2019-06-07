Бойовики атакували поблизу Новолуганського, ЗСУ понесли значні втрати

Вночі 7 червня бойовики атакували підрозділи ООС у районі Новолуганського, унаслідок чого загинули двоє військовослужбовців та ще семеро отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Зазначається, що ситуація на Донбасі зазнала загострення. Бойовики зухвало порушили Мінські домовленості та атакували ЗСУ з застосуванням артилерії.

"Внаслідок ворожих обстрілів загинули двоє військовослужбовців Об'єднаних сил. Семеро - зазнали поранень. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, знищивши вогневі точки противника. Втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що на Донбасі протяго доби, 5 червня, внасліок обстрілів з боку бойовиків загинув один військовослужбовець зі складу операції Об'єднаних сил, ще один дістав поранення.

Раніше повідомлялося, що бойовики у вівторок, 4 червня, обстріляли мечеть у Донецьку для дискредитації Збройних сил України. Українська сторона СЦКК наполягає, що черговий обстріл був завчасно спланований, коли в мечеті знаходилось найбільше людей.