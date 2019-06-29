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Боевики активно применяют минометы на Донбассе

Новости » Происшествия    29.06.2019 - 13:32
Боевики активно применяют минометы на Донбассе
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики 7 раз обстреляли позиции ООС

С начала суток, 29 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе не зафиксированы потери среди украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-центр Министерства обороны.

Как сообщается, по состоянию на 12:00 российско-оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. При этом враг активно применял минометы и ствольную артиллерию, которые запрещены минскими соглашениями.

Так, боевики из минометов 120-го, 82-го калибров и артиллерийских систем калибра 122 мм обстреляли позиции подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Новолуганское, Зайцевое на луганском направлении и вблизи Гранитного - на донецком.

"По состоянию на данный момент ситуация остается полностью контролируемой украинскими военнослужащими из состава Объединенных сил. Боевых потери в рядах наших войск в течение текущих суток не зафиксированы", - добавили в ведомстве.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 29 июня

Ситуация на Донбассе по состоянию на 29 июня

Напомним, ранее украинская сторона Совместного центра по контролю и координации сообщила о фактах обстрела населенного пункта Золотое-4 со стороны российско-оккупационных сил на Донбассе. Обстрел произошел в четверг, 27 июня, около 5 часов утра. Боевики с направления населенного пункта Золотое-5 вели огонь из станкового противотанкового гранатомета.

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