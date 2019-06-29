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Бойовики активно застосовують міномети на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    29.06.2019 - 13:32
Бойовики активно застосовують міномети на Донбасі
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бойовики 7 разів обстріляли позиції ООС

Від початку доби, 29 червня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі не зафіксовано втрат серед українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

Як повідомляється, станом на 12:00 російсько-окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню. При цьому ворог активно застосовував міномети та ствольну артилерію, які заборонені мінськими угодами.

Так, бойовики з мінометів 120-го, 82-го калібрів та артилерійських систем калібру 122 мм обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі населених пунктів Новолуганське, Зайцеве на луганському напрямку та поблизу Гранітного - на донецькому.

"Станом на цю мить ситуація залишається цілком контрольованою українськими військовослужбовцями зі складу Об’єднаних сил. Бойових втрат у лавах наших військ упродовж поточної доби не зафіксовано", - додали у відомстві.

Ситуація на Донбасі станом на 29 червня

Ситуація на Донбасі станом на 29 червня

Нагадаємо, раніше українська сторона Спільного центру з контролю та координації повідомила про факти обстрілу населеного пункту Золоте-4 з боку російсько-окупаційних сил на Донбасі. Обстріл стався у четвер, 27 червня, близько 5-ї години ранку. Бойовики з напрямку населеного пункту Золоте-5 вели вогонь із станкового протитанкового гранатомету.

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