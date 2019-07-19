Командование РФ заставляет боевиков на Донбассе оформлять российские паспорта, - разведка

Российское оккупационное командование активизировало меры по принуждению к оформлению российских паспортов на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

По информации Главного управления разведки, боевики активизировали меры по принуждению личного состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ подавать документы на оформление российских паспортов.

"Часть военнослужащих, призванных из числа местных жителей, продолжает уклоняться от получения гражданства РФ, вследствие разочарования в перспективах так называемого "русского мира" и учитывая усиление проукраинских настроений в обществе и рост надежд общественности на положительное решение руководством Украины проблем временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - сообщает разведка

Отмечается, что на снижение уровня заинтересованности в оформлении российского гражданства повлияло распоряжение командования российских оккупационных войск о порядке хранения паспортов военнослужащих в штабах частей до их увольнения с военной службы по окончанию контрактов.

Как сообщалось, спецпредставитель государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявлял, что решение президент РФ Владимира Путина о упрощение выдачи российских паспортов жителям оккупированных Донецкой и Луганской областей грозит минском процессам.

Напомним, боевики на Донбассе активизировали ведение воздушной разведки. Они увеличили интенсивности полетов беспилотников над районами расположения Объединенных сил.

Как сообщало РБК-Украина, в районе проведения операции Объединенных сил 18 июля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, в результате подрыва на мине погиб один украинский военный, двое ранены во время обстрелов.