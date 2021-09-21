Фото: боевики агитировали жителей Донбасса голосовать на выборах в Госдуму РФ (GettyImages)

Боевики на временно оккупированных территориях Донбасса на прошлой неделе принимали активные меры в интересах проведения выборов в Госдуму РФ. В частности, оккупанты агитировали местных жителей к голосованию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.