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Боевики агитировали жителей Донбасса голосовать на выборах в Госдуму РФ

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Донбасс, Вторник 21 сентября 2021 13:24
Боевики агитировали жителей Донбасса голосовать на выборах в Госдуму РФ Фото: боевики агитировали жителей Донбасса голосовать на выборах в Госдуму РФ (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Боевики на временно оккупированных территориях Донбасса на прошлой неделе принимали активные меры в интересах проведения выборов в Госдуму РФ. В частности, оккупанты агитировали местных жителей к голосованию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

"Для агитации среди личного состава и местного гражданского населения противником было привлечено значительное количество российских военнослужащих, ситуативно повлекло снижение активности боевой подготовки", - говорится в сообщении.

Однако, с 20 сентября вражеские войска активизировали мероприятия боевой подготовки.

Так, оккупантами было начато проведение военных сборов мобилизационного резерва и сборов со снайперами, корректировщиками артиллерийского огня и командирами минометных батарей.

Как добавляют в разведке, все проведения сборов осуществляются с наблюдением боевиков штаба 8 армии Южного военного округа ВС РФ.

Напомним, СБУ и прокуратура Крыма возбудили уголовные дела по факту незаконной организации и проведения на территории оккупированного полуострова выборов в Госдуму РФ.

Отметим, в Турции заявили, что выборы в Госдуму РФ, которые прошли в оккупированном Крыму, не имеют никакой юридической силы

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Государственная дума РФ Донбасс
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