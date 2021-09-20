ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Польша назвала незаконными выборы в Госудуму в Крыму и осудила выдачу паспортов РФ в ОРДЛО

Новина українською →
Варшава, Понедельник 20 сентября 2021 20:05
Польша назвала незаконными выборы в Госудуму в Крыму и осудила выдачу паспортов РФ в ОРДЛО Фото: Польша считает незаконным голосование на выборах в Крыму (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

МИД Польши назвал голосование на выборах в Госдуму РФ в Крыму незаконным, поскольку полуостров оккупирован Россией. В ведомстве также осудили массовую выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу польского МИД.

В ведомстве выразили разочарование отказом в допуске миссии наблюдателей ОБСЕ к наблюдению за выборами. "Подобные действия ставят под сомнение намерения РФ отстаивать демократические ценности и являются неоправданной попыткой подорвать общепринятые стандарты, обязательные для всех стран-членов ОБСЕ, ООН и Совета Европы", - подчеркивается в заявлении министерства.

В МИДе подчеркнули, что в ходе избирательной кампании в России власти затруднили доступ к независимой информации, и не позволили представителям оппозиции баллотироваться на выборах.

"Такая ситуация может поставить под сомнение легитимность новых депутатов", - отметили в ведомстве.

Польский МИД назвал проведение выборов на территории Крыма незаконным, поскольку полуостров оккупирован Россией. Ведомство также осудило массовую выдачу российских паспортов в ОРДЛО и организацию электронного голосования на Донбассе.

"Республика Польша подтверждает свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины", - резюмировали в МИД.

Напомним, СБУ и прокуратура Крыма возбудили уголовные дела по факту незаконной организации и проведения на территории оккупированного полуострова выборов в Госдуму РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Крым Польша ОРДЛО
NEWS
Карантин в Украине: какие правила действуют и когда ждать ужесточения
Карантин в Украине: какие правила действуют и когда ждать ужесточения
DAILY
Монобольшинство Путина. Как "Единая Россия" снова выиграла выборы в Госдуму
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Монобольшинство Путина. Как "Единая Россия" снова выиграла выборы в Госдуму