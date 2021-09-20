Польша назвала незаконными выборы в Госудуму в Крыму и осудила выдачу паспортов РФ в ОРДЛО
МИД Польши назвал голосование на выборах в Госдуму РФ в Крыму незаконным, поскольку полуостров оккупирован Россией. В ведомстве также осудили массовую выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу польского МИД.
В ведомстве выразили разочарование отказом в допуске миссии наблюдателей ОБСЕ к наблюдению за выборами. "Подобные действия ставят под сомнение намерения РФ отстаивать демократические ценности и являются неоправданной попыткой подорвать общепринятые стандарты, обязательные для всех стран-членов ОБСЕ, ООН и Совета Европы", - подчеркивается в заявлении министерства.
В МИДе подчеркнули, что в ходе избирательной кампании в России власти затруднили доступ к независимой информации, и не позволили представителям оппозиции баллотироваться на выборах.
"Такая ситуация может поставить под сомнение легитимность новых депутатов", - отметили в ведомстве.
Польский МИД назвал проведение выборов на территории Крыма незаконным, поскольку полуостров оккупирован Россией. Ведомство также осудило массовую выдачу российских паспортов в ОРДЛО и организацию электронного голосования на Донбассе.
"Республика Польша подтверждает свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины", - резюмировали в МИД.
Напомним, СБУ и прокуратура Крыма возбудили уголовные дела по факту незаконной организации и проведения на территории оккупированного полуострова выборов в Госдуму РФ.