Польша назвала незаконными выборы в Госудуму в Крыму и осудила выдачу паспортов РФ в ОРДЛО

МИД Польши назвал голосование на выборах в Госдуму РФ в Крыму незаконным, поскольку полуостров оккупирован Россией. В ведомстве также осудили массовую выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу польского МИД.

В ведомстве выразили разочарование отказом в допуске миссии наблюдателей ОБСЕ к наблюдению за выборами. "Подобные действия ставят под сомнение намерения РФ отстаивать демократические ценности и являются неоправданной попыткой подорвать общепринятые стандарты, обязательные для всех стран-членов ОБСЕ, ООН и Совета Европы", - подчеркивается в заявлении министерства.

В МИДе подчеркнули, что в ходе избирательной кампании в России власти затруднили доступ к независимой информации, и не позволили представителям оппозиции баллотироваться на выборах.

"Такая ситуация может поставить под сомнение легитимность новых депутатов", - отметили в ведомстве.

Польский МИД назвал проведение выборов на территории Крыма незаконным, поскольку полуостров оккупирован Россией. Ведомство также осудило массовую выдачу российских паспортов в ОРДЛО и организацию электронного голосования на Донбассе.

"Республика Польша подтверждает свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины", - резюмировали в МИД.