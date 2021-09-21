Фото: бойовики агітували жителів Донбасу голосувати на виборах до Держдуми РФ (GettyImages)

Бойовики на тимчасово окупованих територіях Донбасу минулого тижня вживали активних заходів в інтересах проведення виборів до Держдуми РФ. Зокрема, окупанти агітували місцевих жителів до голосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.