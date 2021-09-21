Бойовики агітували жителів Донбасу голосувати на виборах до Держдуми РФ
Бойовики на тимчасово окупованих територіях Донбасу минулого тижня вживали активних заходів в інтересах проведення виборів до Держдуми РФ. Зокрема, окупанти агітували місцевих жителів до голосування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.
"Для агітації серед особового складу та місцевого цивільного населення противником було залучено значну кількість російських військовослужбовців, що ситуативно спричинило зниження активності бойової підготовки", - йдеться в повідомленні.
Однак, з 20 вересня ворожі війська активізували заходи бойової підготовки.
Так, окупантами було розпочато проведення військових зборів мобілізаційного резерву та зборів зі снайперами, коригувальниками артилерійського вогню і командирами мінометних батарей.
Як додають у розвідці, всі проведення зборів здійснюються з наглядом бойовиків штабу 8 армії Південного військового округу ЗС РФ.
Нагадаємо, СБУ і прокуратура Криму порушили кримінальні справи за фактом незаконної організації та проведення на території окупованого півострова виборів до Держдуми РФ.
Зазначимо, у Туреччині заявили, що вибори до Держдуми РФ, які пройшли в окупованому Криму, не мають жодної юридичної сили