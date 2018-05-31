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Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня

НовостиПроисшествия    31.05.2018 - 20:40
Фото: боевик ЛНВ (facebook.com/abazia)
Фото: боевик ЛНВ (facebook.com/abazia)

Один украинский военный получил легкое ранение

Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, один военный легко ранен. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"Российско-оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня, из них 4 раза с применением тяжелого вооружения - 122-мм артиллерийских систем, 120 и 82-мм минометов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее напряженной была обстановка в районе населенных пунктов Чермалык и Павлополь, где подразделения ООС вели активные оборонительные действия.

Одного украинского военного было легко ранено.

Напомним, боевики пытались сбить беспилотник наблюдателей миссии ОБСЕ на Донбассе в районе населенного пункта Криничанское.

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Теги публикации: ООС, боевики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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