Один украинский военный получил легкое ранение

Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, один военный легко ранен. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"Российско-оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня, из них 4 раза с применением тяжелого вооружения - 122-мм артиллерийских систем, 120 и 82-мм минометов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее напряженной была обстановка в районе населенных пунктов Чермалык и Павлополь, где подразделения ООС вели активные оборонительные действия.

Одного украинского военного было легко ранено.

Напомним, боевики пытались сбить беспилотник наблюдателей миссии ОБСЕ на Донбассе в районе населенного пункта Криничанское.