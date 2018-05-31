Один український військовий отримав легке поранення
Бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню, один військовий легко поранений. Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил (ООС).
"Російсько-окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню, з них 4 рази із застосуванням важкого озброєння - 122-мм артилерійських систем, 120 та 82-мм мінометів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що найбільш напруженою була обстановка в районі населених пунктів Чермалик та Павлопіль, де підрозділи ООС вели активні оборонні дії.
Одного українського військового було легко поранено.
Нагадаємо, бойовики намагались збити безпілотник спостерігачів місії ОБСЄ на Донбасі в районі населеного пункту Криничанське.