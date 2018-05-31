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Бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню

НовиниНадзвичайні події    31.05.2018 - 20:40
Фото: бойовик ЛНР (facebook.com/abazia)
Фото: бойовик ЛНР (facebook.com/abazia)

Один український військовий отримав легке поранення

Бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню, один військовий легко поранений. Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил (ООС).

"Російсько-окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню, з них 4 рази із застосуванням важкого озброєння - 122-мм артилерійських систем, 120 та 82-мм мінометів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільш напруженою була обстановка в районі населених пунктів Чермалик та Павлопіль, де підрозділи ООС вели активні оборонні дії.

Одного українського військового було легко поранено.

Нагадаємо, бойовики намагались збити безпілотник спостерігачів місії ОБСЄ на Донбасі в районі населеного пункту Криничанське. 

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Теги публікації: ООС, бойовики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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