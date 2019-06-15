Боевики 8 раз обстреляли позиции ООС на Донбассе

От начала суток, 15 июня 2019, российские оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, российские наемники обстреливали позиции украинских военных с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения. В частности обстрелы велись из минометов 120-го и 82-го калибров.

Так, боевики из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, минометов калибра 82 и 120 мм и стрелкового оружия обстреливали позиции подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Лебединское, Авдеевка, Новотроицкое, Красногоровка и Станица Луганская.

"В результате вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - отметили в ведомстве.

Напомним, 14 мая российские наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. Боевики били из артиллерии и минометов.