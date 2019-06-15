Бойовики 8 разів обстріляли позиції ООС на Донбасі

Від початку доби, 15 червня 2019, російські окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, російські найманці обстрілювали позиції українських військових з застосуванням забороненого мінськими угодами озброєння. Зокрема обстріли велися з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

Так, бойовики з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, мінометів калібру 82 та 120 мм та стрілецької зброї обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі населених пунктів Лебединське, Авдіївка, Новотроїцьке, Красногорівка та Станиця Луганська.

"Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, 14 травня російські найманці 24 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення. Бойовики били з артилерії та мінометів.