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Боевики 8 октября откроют КПВВ под Донецком

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Донбасс, Четверг 07 октября 2021 16:23
Боевики 8 октября откроют КПВВ под Донецком Фото: боевики 8 октября откроют КПВВ под Донецком (фото facebook.com/novostidnua)
Автор: Сергей Пышкин

"ДНР" планирует завтра открыть движение через КПВВ "Оленевка" под Донецком. Пересечь линию соприкосновения можно будет с 9: 00 до 16: 30.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".

КПВВ "Оленевка" расположен на одной дорожной границе с украинским "Новотроицкое".

Пересечь контрольный пункт въезда-выезда можно будет с 9:00 до 16:30.

Отмечается, что в случае выезда с временно подконтрольной "ДНР" территории, необходимо иметь при себе регистрацию на контролируемой Украиной территории. В частности, для въезда необходимо иметь разрешение от межведомственного штаба "ДНР".

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