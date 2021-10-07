Боевики 8 октября откроют КПВВ под Донецком

"ДНР" планирует завтра открыть движение через КПВВ "Оленевка" под Донецком. Пересечь линию соприкосновения можно будет с 9: 00 до 16: 30.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Новости Донбасса ".

КПВВ "Оленевка" расположен на одной дорожной границе с украинским "Новотроицкое".

Пересечь контрольный пункт въезда-выезда можно будет с 9:00 до 16:30.

Отмечается, что в случае выезда с временно подконтрольной "ДНР" территории, необходимо иметь при себе регистрацию на контролируемой Украиной территории. В частности, для въезда необходимо иметь разрешение от межведомственного штаба "ДНР".