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Бойовики 8 жовтня відкриють КПВВ під Донецьком

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Донбас, Четвер 07 жовтня 2021 16:23
Бойовики 8 жовтня відкриють КПВВ під Донецьком Фото: бойовики 8 жовтня відкриють КПВВ під Донецьком (facebook.com/novostidnua)
Автор: Сергій Пишкін

"ДНР" планує завтра відкрити рух через КПВВ "Оленівка" під Донецьком. Перетнути лінію зіткнення можна буде з 9:00 до 16:30.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Новости Донбасса".

КПВВ "Оленівка" розташований на одному дорожньому кордоні з українським "Новотроїцьке".

Перетнути контрольний пункт в'їзду-виїзду можна буде з 9:00 до 16:30.

Зазначається, що у разі виїзду з тимчасово підконтрольної "ДНР" території, необхідно мати при собі реєстрацію на контрольованій Україною території. Зокрема, для в’їзду необхідно мати дозвіл від міжвідомчого штабу "ДНР".

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ДНР КПВВ
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