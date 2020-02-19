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На Донбассе боевики 7 раз нарушили режим "тишины"

Новости » Происшествия     19.02.2020 - 18:50
На Донбассе боевики 7 раз нарушили режим "тишины"
Иллюстративное фото (armyinform.com.ua)

В результате обстрелов один украинский военный получил ранения

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что боевики обстреливали украинские позиции из крупнокалиберного оружия - 120 мм и 82 мм минометов, пулеметов, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Также зафиксирована активность снайперской пары.

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В частности, 5 обстрелов оккупанты осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Еще дважды боевики обстреляли район ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Сегодня, 19 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что комитет по национальной безопасности Рады проведет повторное заседание из-за эскалации на Донбассе.

Ранее РБК-Украина писало, что наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали 2300 взрывов в районе, где накануне произошло наступление боевиков. Миссия уточняет состояние ситуации с безопасностью в этом районе.

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