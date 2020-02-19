На Донбасі бойовики 7 разів порушили режим "тиші"

Ілюстративне фото (armyinform.com.ua)

В результаті обстрілів один український військовий зазнав поранення

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об’єднаних сил у Facebook.

Повідомляється, що бойовики обстрілювали українські позиції з великокаліберної зброї - 120 мм та 82 мм мінометів, кулеметів, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Також зафіксувана активність снайперської пари.

Зокрема, 5 обстрілів окупанти здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Ще двічі бойовики обстріляли район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Сьогодні, 19 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комітет з національної безпеки Ради проведе повторне засідання через ескалацію на Донбасі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували 2300 вибухів в районі, де напередодні стався наступ бойовиків. Місія уточнює стан ситуації з безпекою в цьому районі.