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На Донбасі бойовики 7 разів порушили режим "тиші"

Новини » Надзвичайні події     19.02.2020 - 18:50
На Донбасі бойовики 7 разів порушили режим "тиші"
Ілюстративне фото (armyinform.com.ua)

В результаті обстрілів один український військовий зазнав поранення

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об’єднаних сил у Facebook.

Повідомляється, що бойовики обстрілювали українські позиції з великокаліберної зброї - 120 мм та 82 мм мінометів, кулеметів, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Також зафіксувана активність снайперської пари.

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Середа, 19 лютого 2020 р.

Зокрема, 5 обстрілів окупанти здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Ще двічі бойовики обстріляли район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Сьогодні, 19 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комітет з національної безпеки Ради проведе повторне засідання через ескалацію на Донбасі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували 2300 вибухів в районі, де напередодні стався наступ бойовиків. Місія уточнює стан ситуації з безпекою в цьому районі.

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