Бойовики 5 разів обстріляли позиції ЗСУ, втрат немає

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бойовики вели вогонь по позиціях ЗСУ з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

На Донбасі, 10 лютого збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили в прес-центрі операції Об'єднаних сил (ООС).

Зазначається, що бойовики вели вогонь по позиціях ЗСУ з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Два ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

поблизу Красногорівки - зі стрілецької зброї;

неподалік Павлополя - зі станкового протитанкового гранатомета бойовики здійснили 5 пострілів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли позицій ЗСУ:

в районі Оріхового - зі станкового протитанкового гранатомета - 4 постріли;

поруч з населеним пунктом Хутір Вільний - з ручного протитанкового гранатомета;

неподалік Новолуганського - з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

"Вчора, 10 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було. З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає.", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 9 лютого, бойовики на Донбасі дев'ять разів обстрілювали позиції ООС. В результаті обстрілу поранення отримав один український військовий.

Раніше повідомлялося, що Україна не підтримує розведення сил на Донбасі по всій лінії зіткнення, оскільки це суперечить мінськими угодами. Міністр оборони Андрій Загороднюк зазначив, що розведення не впливає на безпечну ситуацію.