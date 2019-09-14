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Бойовики 5 разів порушили режим тиші на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    14.09.2019 - 20:12
Бойовики 5 разів порушили режим тиші на Донбасі
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед підрозділів Об'єднаних сил немає

Від початку суботи, 14 вересня 2019, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі зафіксовано 5 випадків порушення режиму припинення вогню з боку російських найманців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, під час обстрілів бойовики застосовували заборонене мінськими угодами озброєння, а саме міномети 120-го та 82-го калібрів. Також притивник відкривав вагонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" під ворожий обстріл потрапили українські військові поблизу населеного пункту Новотроїцьке. А в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" були обстріляні позиції Об'єднаних сил поблизу Новолуганського, Новотошківського та Південного.

Про втрати серед українських військовослужбовців в командуванні Об'єднаних сил не повідомляють.

Бойовики 5 разів порушили режим тиші на Донбасі

Нагадаємо, раніше Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України повідомило про загибель українського військовослужбовця під час виконання бойового завдання в зоні проведення ООС на Донбасі. Боєць отримав чисельні вогнепальні осколкові поранення .

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