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Боевики 30 раз обстреляли позиции ООС, 1 военный погиб

НовостиПроисшествия    27.06.2018 - 08:16
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

В результате активных боевых действий один наш защитник погиб и двое ранены

На протяжении прошлых суток, 26 июня, пророссийские боевики 30 раз открывали огонь по позициям наших военных в районе проведения операции Объединенных сил (ООС). Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС на странице в Facebook.

Как отмечается, вечером российские оккупационные войска активизировали боевые действия с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На некоторых участках враг вел огонь из БМП и запрещенного Минскими договоренностями оружия.

"Российские оккупационные войска 30 раз прибегли к прицельному огню по нашим позициям, 11 из которых - из вооружения, которое должно быть отведено на определенные Минскими договоренностями расстояния", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на Луганском направлении горячее всего было в районе населенного пункта Крымское. Там враг вел огонь по нашим позициям из 120-мм и 82-мм минометов, БМП, гранатометов и стрелкового оружия. А по защитникам Новотошковского противник применил артиллерийские системы калибром 122 мм. Также вражеская активность наблюдалась возле населенных пунктов Зайцевое, Южное, Троицкое, Екатериновка, Майорськ и Орехово.

 

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Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Вівторок, 26 червня 2018 р.

"На Донецком направлении противник применил по защитникам Марьинки 82-мм миномет, подствольные гранатометы и стрелковое оружие. Также там зафиксирована работа снайпера. Под прицельным огнем находились также защитники Авдеевки, Новоселовки Второй и Песков", - отмечают в пресс-центре.

Также сообщается, что на Мариупольском направлении российские наемники применяли гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Противник обстреливал наши позиции в районе населенных пунктов Лебединское, Водяное, Гнутовое, Пищевик, Широкино и Старогнатовка.

В результате активных боевых действий один наш защитник погиб и двое ранены.

Напомним, вчера, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе украинской военные остановили прорыв диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) боевиков возле Попасной.

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Теги публикации: наступление боевиков, обстрел, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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