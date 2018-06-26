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На Донбасі українські військові зупинили прорив ДРГ бойовиків

НовиниСуспільство    26.06.2018 - 21:43
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Диверсійна група у складі 4 осіб намагалася підійти впритул до українських позицій у Попасній

У районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі українській військові зупинили прорив диверсійно-розвідувальної групи (ДРГ) бойовиків біля Попасної. Про це повідомляє "5 канал".

Зазначається, що бойовики, скориставшись сприятливою для розвідки погодою - туманом - намагалися підійти до опорного пункту українських військових. Так, у Попасній найближчий опорний пункт бойовики розташували на шляху, що веде до окупованого Первомайська. Він знаходиться на відстані менше кілометра від українських позицій.

"Диверсійна група у складі приблизно чотирьох осіб намагалася обійти територію ВОПа. Цю групу прикривав кулемет з одної точки. І з іншої - теж крупнокаліберний кулемет", - розповів один із українських військових.

Військові ООС помітили диверсантів здалеку, але зумисне дали підійти ближче.

"Коли помітили групу, одразу не відкривали вогонь. Почекали, щоб підійшла. Зрозуміло, в лісі не було видно. По звуку. Після того, коли вже явно побачили противника, відкрили вогонь. Після відкриття була відповідь збоку, тобто підтримка вогнем противника", - розповів військовий.

Нагадаємо, на Донбасі за минулу добу, 25 червня 2018 року, ліквідовано 2 бойовиків, ще 3 поранено. 

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Теги публікації: диверсанты, диверсия, ДРГ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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