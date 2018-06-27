Бойовики 30 разів обстріляли позиції ООС, 1 військовий загинув

В результаті активних бойових дій один наш захисник загинув і двох поранено

Упродовж минулої доби, 26 червня, проросійські бойовики 30 разів відкривали вогонь по позиціям наших військових в районі проведення операції Об’єднаних сил (ООС). Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС на сторінці у Facebook.

Як зазначається, ввечері російські окупаційні війська активізували бойові дії із застосуванням переважно гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На деяких ділянках ворог вів вогонь із БМП та забороненої Мінськими домовленостями зброї.

"Російські окупаційні війська 30 разів вдалися до прицільного вогню по наших позиціях, 11 з яких – із озброєння, яке має бути відведене на визначені Мінськими домовленостями відстані", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на Луганському напрямку найгарячіше було в районі населеного пункту Кримське. Там ворог вів вогонь по наших позиціях із 120-мм та 82-мм мінометів, БМП, гранатометів та стрілецької зброї. А по захисниках Новотошківського противник застосував артилерійські системи калібром 122 мм. Також ворожа активність спостерігалася біля населених пунктів Зайцеве, Південне, Троїцьке, Катеринівка, Майорськ та Оріхове.

"На Донецькому напрямку противник застосував по захисниках Мар’їнки 82-мм міномет, підствольні гранатомети та стрілецьку зброю. Також там зафіксована робота снайпера. Під прицільним вогнем перебували також захисники Авдіївки, Новоселівки Другої та Пісків", - зазначають у прес-центрі.

Також повідомляється, що на Маріупольському напрямку російські найманці застосовували гранатомети різних типів, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Противник обстрілював наші позиціі в районі населених пунктів Лебединське, Водяне, Гнутове, Пищевик, Широкіне та Старогнатівка.

У наслідок активних бойових дій один наш захисник загинув і двох поранено.

Нагадаємо, вчора, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі українській військові зупинили прорив диверсійно-розвідувальної групи (ДРГ) бойовиків біля Попасної.