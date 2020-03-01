Бойовики 20 хвилин обстрілювали позиції ООС біля Пісків

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Мінометний обстріл стався після опівночі

Російські незаконні збройні формування з початку 1 березня лише один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

За даними оборонного відомства, близько пів на першу ночі позиції українських військових в районі населеного пункту Піски потрапили під мінометний обстріл бойовиків. Окупанти впродовж 20 хвилин били з мінометів 82-го калібру, великокаліберного кулемета та автоматичного гранатомета.

"Наші оборонці відкрили вогонь у відповідь з піхотних засобів, що змусило противника припинити вогонь", - додали в Міноборони.

Зазначається, що станом на 12:00 бойових втрат у лавах підрозділів Об'єднаних сил не зафіксовано. Ситуація стабільна та цілком контрольована українськими військовими.

Ситуація на Донбасі станом на 1 березня 2020 року (mil.gov.ua)

Нагадаємо, в останній день зими, 29 лютого, на Донбасі в результаті ворожих обстрілів постраждали 3 українських військових. Вчора окупаційні сили 19 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонене озброєння.

Також РБК-Україна писало, що 29 лютого бойовики вчинили обстріл з протитанкового ракетного комплексу позицій українських військових неподалік контрольного пункту в'їзду-виїзду "Мар'їнка".