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Боевики 15 раз нарушили режим тишины на Донбассе: погиб украинский военный

Автор: Наталья Скороход

На Донбассе боевики продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливать позиции украинских военных. В результате обстрелов погиб военный.

Об этом говорится в утреннем отчете штаба ООС.

За прошедшие сутки, 8 апреля, боевики нарушили режим прекращения огня 15 раз. При этом зафиксировано 11 обстрелов по позициям украинских военных, 2 обстрела гражданской инфраструктуры, 1 дистанционное минирование минами ПОМ-2 и 1 факт оборудования противником фортификационных сооружений.

В районе населенных пунктов Пески и Водяное враг открывал огонь из артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А вблизи поселка Широкино обстреливал позиции ООС из крупнокалиберных пулеметов. У поселка Невельск боевики использовали станковые противотанковые гранатометы.

Вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов вблизи поселка Луганское. В результате смертельное ранение получил украинский воин.

"В результате вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - говорится в сообщении.

Также известно, что боевики дважды совершали артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры в районе Водяного. Вблизи населенного пункта Широкино боевики обустраивали новые военнsе позиции, а в направлении поселка Зайцево враг совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

В штабе ООС сообщают, что в ответ на вражеский огонь украинские военные отвечали взаимностью. По состоянию на утро, 9 апреля, обстрелов не было.

Напомним, боевики нарушили тишину 11 раз в день, когда президент поехал на фронт.

Ранее сообщалось, что в Украине проходят учения в Черном море. Порты в некоторых городах не работают.

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