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Боевики 13 раз нарушали режим "тишины" на Донбассе: применяли минометы и артиллерию

Автор: Дмитрий Кузнецов

Вооруженные формирования Российской Федерации с начала 2 июля 13 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Обстрел позиций украинских военных и гражданских объектов в зоне ООС велся из минометов и артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"С начала сегодняшнего дня, 2 июля, зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

В районе поселка Золотое-4 боевики обстреливали позиции ООС из минометов 82-го калибра, а возле населенного пункта Гнутово - 120-го калибра.

Возле Авдеевки противник пять раз открывал огонь из артиллерийских систем калибра 122-миллиметра, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении населенного пункта Пески обстрел велся из минометов 82-го калибра.

Кроме того, боевики дважды открывали артиллерийский и минометный огонь по объектам гражданской инфраструктуре и частному сектору Авдеевки.

В Луганской области зафиксирован полет вражеского беспилотника типа "Орлан-10".

Боевых потерь среди украинских военных нет. На обстрелы боевиков силы ООС открывали ответный огонь.

Напомним, по данным разведки Минобороны Украины, пророссийские боевики на Донбассе активизировали подготовку к диверсиям. А на передовой кадровые российские офицеры осматривают местность.

Отметим, ранее украинская разведка сообщила, что Российская Федерация вывела в море весь Черноморский флот из-за межнациональных учений Sea Breeze 2021.

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