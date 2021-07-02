Бойовики 13 разів порушували режим "тиші" на Донбасі: застосовували міномети і артилерію

Збройні формування Російської Федерації з початку 2 липня 13 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Обстріл позицій українських військових і цивільних об'єктів у зоні ООС вівся з мінометів і артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС).
"З початку сьогоднішнього дня, 2 липня, зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.
У районі селища Золоте-4 бойовики обстрілювали позиції ООС з мінометів 82 - го калібру, а біля населеного пункту Гнутове-120-го калібру.
Біля Авдіївки противник п'ять разів відкривав вогонь з артилерійських систем калібру 122-міліметра, мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.
У напрямку населеного пункту Піски обстріл вівся з мінометів 82-го калібру.
Крім того, бойовики двічі відкривали артилерійський і мінометний вогонь по об'єктах цивільної інфраструктури та приватному сектору Авдіївки.
У Луганській області зафіксовано політ ворожого безпілотника типу "Орлан-10".
Бойових втрат серед українських військових немає. На обстріли бойовиків сили ООС відкривали вогонь у відповідь.
Нагадаємо, за даними розвідки Міноборони України, проросійські бойовики на Донбасі активізували підготовку до диверсій. А на передовій кадрові російські офіцери оглядають місцевість.
Зазначимо, раніше українська розвідка повідомила, що Російська Федерація вивела в море весь Чорноморський флот через міжнаціональні навчання Sea Breeze 2021.