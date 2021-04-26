Боевики 12 раз нарушали "тишину" на Донбассе: стреляли из минометов и гранатометов
Вооруженные формирования Российской Федерации за прошедшие сутки, 25 апреля, 12 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Боевых потерь среди украинских военных нет.
Так, противник вел огонь по позициям украинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем вблизи Широкино, Южного, Екатериновки, Троицкого, Новозвановки и Новгородского.
Неподалеку Песков боевики применяли ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие, а возле Луганского - автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Вблизи Водяного стреляли из минометов 120-го калибра.
"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. Представителей ОБСЕ было сообщено через Украинскую сторону СЦКК о действиях вооруженных формирований Российской Федерации", - сообщили в штабе.
С начала текущих суток, 26 апреля, нарушений режима "тишины" не зафиксировано.
"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в ООС.
Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил об "историческом событии" в переговорах по Донбассу - впервые ОРДЛО и Россия одобрили предложения Украины.
Также РБК-Украина писало, что на Донбассе зафиксировали учения российских наемников и скопление боевой техники на полигонах.