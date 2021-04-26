Боевики 12 раз нарушали "тишину" на Донбассе: стреляли из минометов и гранатометов

Вооруженные формирования Российской Федерации за прошедшие сутки, 25 апреля, 12 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе . Боевых потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил .

Так, противник вел огонь по позициям украинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем вблизи Широкино, Южного, Екатериновки, Троицкого, Новозвановки и Новгородского.

Неподалеку Песков боевики применяли ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие, а возле Луганского - автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Вблизи Водяного стреляли из минометов 120-го калибра.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. Представителей ОБСЕ было сообщено через Украинскую сторону СЦКК о действиях вооруженных формирований Российской Федерации", - сообщили в штабе.

С начала текущих суток, 26 апреля, нарушений режима "тишины" не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в ООС.