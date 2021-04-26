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Бойовики 12 разів порушували "тишу" на Донбасі: стріляли з мінометів і гранатометів

Новость на русском → Донбас, Понеділок 26 квітня 2021 08:35
Бойовики 12 разів порушували "тишу" на Донбасі: стріляли з мінометів і гранатометів Фото: втрат серед українських військових немає(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

Збройні формування Російської Федерації за минулу добу, 25 Квітня, 12 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Бойових втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

Так, противник вів вогонь по позиціях українських військових із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 - го і 82-го калібрів, а також з великокаліберних кулеметів і гранатометів різних систем поблизу Широкиного, Південного, Катеринівки, Троїцького, Новозванівки і Новгородського.

Неподалік Пісків бойовики застосовували ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю, а біля Луганського - автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети. Поблизу Водяного стріляли з мінометів 120-го калібру.

"Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. Представників ОБСЄ було повідомлено через українську сторону СЦКК про дії збройних формувань Російської Федерації", - повідомили в штабі.

З початку поточної доби, 26 квітня, порушень режиму "тиші" не зафіксовано.

"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - додали в ООС.

Раніше глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив про "історичну подію" в переговорах по Донбасу - вперше ОРДЛО і Росія схвалили пропозиції України.

Також РБК-Україна писало, що на Донбасі зафіксували навчання російських найманців і скупчення бойової техніки на полігонах.

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