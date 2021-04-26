Бойовики 12 разів порушували "тишу" на Донбасі: стріляли з мінометів і гранатометів

Збройні формування Російської Федерації за минулу добу, 25 Квітня, 12 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі . Бойових втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил .

Так, противник вів вогонь по позиціях українських військових із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 - го і 82-го калібрів, а також з великокаліберних кулеметів і гранатометів різних систем поблизу Широкиного, Південного, Катеринівки, Троїцького, Новозванівки і Новгородського.

Неподалік Пісків бойовики застосовували ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю, а біля Луганського - автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети. Поблизу Водяного стріляли з мінометів 120-го калібру.

"Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. Представників ОБСЄ було повідомлено через українську сторону СЦКК про дії збройних формувань Російської Федерації", - повідомили в штабі.

З початку поточної доби, 26 квітня, порушень режиму "тиші" не зафіксовано.

"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - додали в ООС.