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На Донбассе за сутки погиб украинский военный

НовостиПроисшествия    12.06.2018 - 18:29
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Боевики 11 раз нарушали режим прекращения огня

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в течение текущих суток погиб один украинский военный, с начала суток по состоянию на 18:00 боевики 11 раз нарушили режим тишины. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на странице Facebook.

"Российско-оккупационные войска 11 раз нарушали режим прекращения огня, из которых 4 раза из тяжелого вооружения", - говорится в сообщении.

В частности, противник открывал огонь из 120 и 82-мм минометов в районах населенных пунктов Новотошковское, Новотроицкое и Водяное.

"Активная оборона подразделений объединенных сил продолжалась вблизи Марьинки, Троицкого, Гнутово и Водяного, где противник использовал стрелковое оружие и гранатометы", - добавляют в ООС.

Украинские военные отвечали из разрешенного Минского договоренностями вооружения.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения операции ООС на Донбассе с начала суток, 12 июня 2018 года, были ранены двое украинских военных.

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Теги публикации: ДНР, обстрел, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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