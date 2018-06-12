На Донбасі за добу загинув український військовий

Бойовики 11 разів порушували режим припинення вогню

У районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) протягом поточної доби загинув український військовий, з початку доби станом на 18:00 бойовики 11 разів порушили режим тиші. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС на сторінці Facebook.

"Російсько-окупаційні війська 11 разів порушували режим припинення вогню, з яких 4 рази із важкого озброєння", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, ворог відкривав вогонь зі 120 та 82-мм мінометів у районах населених пунктів Новотошківське, Новотроїцьке та Водяне.

"Активна оборона підрозділів об’єднаних сил тривала поблизу Мар’їнки, Троїцького, Гнутового та Водяного, де противник використовував стрілецьку зброю та гранатомети", - додають у ООС.

Українські військові давали відповідь з дозволеного Мінськими домовленостями озброєння.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зоні проведення операції ООС на Донбасі з початку доби, 12 червня 2018 року, поранено двох українських військових.