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На Донбасі за добу загинув український військовий

НовиниНадзвичайні події    12.06.2018 - 18:29
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Бойовики 11 разів порушували режим припинення вогню

У районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) протягом поточної доби загинув український військовий, з початку доби станом на 18:00 бойовики 11 разів порушили режим тиші. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС на сторінці Facebook.

"Російсько-окупаційні війська 11 разів порушували режим припинення вогню, з яких 4 рази із важкого озброєння", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, ворог відкривав вогонь зі 120 та 82-мм мінометів у районах населених пунктів Новотошківське, Новотроїцьке та Водяне.

"Активна оборона підрозділів об’єднаних сил тривала поблизу Мар’їнки, Троїцького, Гнутового та Водяного, де противник використовував стрілецьку зброю та гранатомети", - додають у ООС.

Українські військові давали відповідь з дозволеного Мінськими домовленостями озброєння.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зоні проведення операції ООС на Донбасі з початку доби, 12 червня 2018 року, поранено двох українських військових

В окупованому Докучаєвську обстріляли комунальне підприємство, є постраждала Бойовики на Донбасі за добу вдвічі збільшили застосування важкого озброєння, - ООС
Теги публікації: ДНР, обстрел, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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