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Бойовики 10 разів порушили "тишу". Підрозділи ООС відкривали вогонь у відповідь

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Донбас, Четвер 25 листопада 2021 17:13
Бойовики 10 разів порушили "тишу". Підрозділи ООС відкривали вогонь у відповідь Фото: бойовики в черговий раз обстріляли позиції ООС на Донбасі (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 25 листопада, збройні формування Росії десять разів порушували режим припинення вогню на Донбасі, чотири з яких із застосуванням забороненого озброєння. В результаті ворожих дій жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Так, один з ворожих обстрілів був зафіксований у бік Луганського. Окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

У напрямку Авдіївки бойовики здійснили два обстріли, застосовуючи міномети калібру 82 мм та 120 мм.

Біля Лебединського окупаційні війська застосували міномети калібру 120 мм, а в районі Південного - зі стрілецької зброї.

Недалеко від Новотошківського проросійські найманці двічі відкривали вогонь, використовуючи станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети.

При цьому українські позиції біля Катеринівки потрапили під обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Водночас у бік Попасної окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем.

Біля Красногорівки російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріли", - йдеться в повідомленні.

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