Боевики 10 раз нарушили "тишину" на Донбассе, ранен военный

В течение минувших суток, 21 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" было зафиксировано пять обстрелов, а именно:

дважды в районе населенного пункта Марьинка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета - 6 выстрелов;

рядом с Новотроицком - из ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Пять обстрелов было совершено в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", а именно:

дважды вблизи Новотошковского - из 82-мм минометов - 8 мин;

рядом с Новгородским - из минометов калибра 120 мм -15 мин;

неподалеку Попасной - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

в районе населенного пункта Новолуганское - из миномета калибра 82 мм - 3 мины, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

"Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя дежурные огневые средства, дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ", - говорится в сообщении.

С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь среди украинских военных нет.

РБК-Украина писало, что 21 марта, российско-оккупационные войска в очередной раз совершили обстрелы позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Попасная, ранен военнослужащий.

Напомним, что 20 марта вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Ранения получили четверо военных.