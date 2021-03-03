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Боевикам на Донбассе разрешили открывать огонь по украинским позициям

Новина українською → Донецк, Среда 03 марта 2021 09:47
Боевикам на Донбассе разрешили открывать огонь по украинским позициям Фото: боевик (vk.com sdd_sevastopol)
Автор: Анастасия Рокитна

Оккупационные власти "ДНР" разрешили своим боевикам открывать "упреждающий" огонь по украинским позициям. Пропагандисты традиционно обвиняют украинскую сторону в нарушении режима прекращения огня.

Об этом заявили в "народной милиции", передает издание "Остров".

Таким образом, российские оккупанты больше не пытаются прикрывать свои обстрелы подконтрольной Украине территории необходимостью ведения ответного огня.

"В связи с отсутствием реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы населенных пунктов, в целях защиты населения от украинского террора, подразделениям "народной милиции" дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков.

Напомним, в конце февраля на Донбассе из-за неосторожного обращения с оружием погиб 19-летний военный.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский хочет достичь мира на Донбассе дипломатическим путем.

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