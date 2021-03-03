Бойовикам на Донбасі дозволили відкривати вогонь по українських позиціях
Окупаційна влада "ДНР" дозволила своїм бойовикам відкривати "випереджальний" вогонь по українських позиціях. Пропагандисти традиційно звинувачують українську сторону в порушенні режиму припинення вогню.
Про це заявили в "народній міліції", передає видання "Острів".
Таким чином, російські окупанти більше не намагаються прикривати свої обстріли підконтрольної території Україні необхідністю ведення вогню у відповідь.
"У зв'язку з відсутністю реакції міжнародних спостерігачів на триваючі обстріли населених пунктів, в цілях захисту населення від українського терору, підрозділам "народної міліції" надано дозвіл на ведення попереджувального вогню на придушення і знищення вогневих точок противника", - йдеться в заяві.
Раніше повідомлялося, що за минулу добу зафіксували одне порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків.
Нагадаємо, наприкінці лютого на Донбасі через необережне поводження зі зброєю загинув 19-річний військовий.
Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський хоче досягти миру на Донбасі дипломатичним шляхом.