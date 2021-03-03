ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Бойовикам на Донбасі дозволили відкривати вогонь по українських позиціях

Новость на русском → Донецьк, Середа 03 березня 2021 09:47
Бойовикам на Донбасі дозволили відкривати вогонь по українських позиціях Фото: бойовик (vk.com sdd_sevastopol)
Автор: Анастасія Рокитна

Окупаційна влада "ДНР" дозволила своїм бойовикам відкривати "випереджальний" вогонь по українських позиціях. Пропагандисти традиційно звинувачують українську сторону в порушенні режиму припинення вогню.

Про це заявили в "народній міліції", передає видання "Острів".

Таким чином, російські окупанти більше не намагаються прикривати свої обстріли підконтрольної території Україні необхідністю ведення вогню у відповідь.

"У зв'язку з відсутністю реакції міжнародних спостерігачів на триваючі обстріли населених пунктів, в цілях захисту населення від українського терору, підрозділам "народної міліції" надано дозвіл на ведення попереджувального вогню на придушення і знищення вогневих точок противника", - йдеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу зафіксували одне порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків.

Нагадаємо, наприкінці лютого на Донбасі через необережне поводження зі зброєю загинув 19-річний військовий.

Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський хоче досягти миру на Донбасі дипломатичним шляхом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Донбас обстрел бойовики
NEWS
Кількість зростає: в Україні 7235 нових COVID-випадків
Кількість зростає: в Україні 7235 нових COVID-випадків
DAILY
Суд без політики. Чому Зеленський вирішив урізати повноваження ОАСК
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Суд без політики. Чому Зеленський вирішив урізати повноваження ОАСК