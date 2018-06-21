Боевик "ЛНР" подтвердил присутствие российских военных в районе ВОТ

По его словам, российские войска размещаются в так называемом "втором эшелоне" от линии соприкосновения

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области разоблачили бывшего боевика террористической организации "ЛНР". Он предоставил свидетельства присутствия российских военных на временно оккупированных территориях (ВОТ), говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Сообщается, что оперативники спецслужбы установили, что харьковчанин в апреле 2017 года присоединился к незаконному вооруженному формированию боевиков. Он проходил "службу" в одном из террористических батальонов на территории временно оккупированного Алчевска на должности механика-водителя БМП. Злоумышленник в составе незаконного вооруженного формирования принимал участие в противостоянии вблизи линии разграничения.

"В июне 2018 года боевик решил покинуть ряды группировки, из-за давления со стороны террористов, и вернулся в Харьковскую область. Сотрудники СБ Украины оперативно установили и задержали бывшего боевика", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что злоумышленник предоставил СБУ показания относительно участия российских военных в вооруженном конфликте на востоке страны.

По его словам, российские войска размещаются в так называемом "втором эшелоне" от линии соприкосновения и оказывают огневую поддержку из тяжелого вооружения по позициям украинских военных. Кроме того, русские офицеры выполняют функции "наблюдателей" за деятельностью вооруженных подразделений террористов.

Открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, за прошедшие сутки, 20 июня, российсько-оккупационные войска 30 раз нарушили режим прекращения огня, из них 6 раз применяли артиллерию и минометы.