Для боєприпасів і не тільки. В Україні масштабують виробництво вибухових речовин

Кабмін ухвалив постанову, яка дозволить масштабувати виробництво вибухових речовин та боєприпасів приватним сектором за рахунок грантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram першого віцепрем’єр-міністра та міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

"Наше завдання – створювати нові геймченджери для війни та масштабувати ефективні рішення. Від дронів до вибухових речовин – усе, що потрібно для фронту, має вироблятися системно та в потрібних обсягах. І ми вже створюємо для цього необхідні механізми", - зазначив Федоров.

Він також підкреслив, що Кабмін ухвалив відповідну постанову, яка запускає окрему конкурсну програму Brave1. Масштабування виробництва вибухових речовин – це важливий крок до формування повноцінної інфраструктури серійного виробництва боєприпасів в Україні.

Грантовий конкурс передбачає:

прозору процедуру;

технічну експертизу від Сил безпеки і оборони України;

випробування продукції за участю контрольної комісії;

контроль за кожним етапом реалізації проектів.

На що підуть кошти грантів

Федоров також додав, що компанії, які отримають гранти, зможуть спрямувати кошти на створення або розширення виробничих ліній, закупівлю обладнання, хімічних компонентів, систем і комплексів, необхідних для виготовлення вибухових речовин і компонентів до боєприпасів.

"Забезпечимо Сили оборони потрібними боєприпасами, щоб завдати максимального ураження ворогу. Як виробникам вибухових речовин взяти участь у грантовому конкурсі Brave1 – повідомимо незабаром", - додав міністр.

Зазначається, що загалом кластер Brave1 вже видав близько 560 грантів на понад 2,2 млрд грн. Продовжуємо цю роботу.