Боєприпаси для України. Міністри країн ЄС досягли прогресу, - журналіст

"Білий дим: угода між міністрами закордонних справ ЄС щодо плану боєприпасів для України", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні міністри закордонних справ країн ЄС повинні підписати план постачання боєприпасів для України. Угода передбачає спільну закупівлю одного мільйона боєприпасів протягом року.

Також в ЄС обговорюють виділення 500 млн євро на виробництво снарядів для України.

Сьогодні глава європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав схвалити угоду для постачання боєприпасів українським військовим.

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