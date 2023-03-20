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Боєприпаси для України. Міністри країн ЄС досягли прогресу, - журналіст

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Брюссель, Понеділок 20 березня 2023 14:32
Боєприпаси для України. Міністри країн ЄС досягли прогресу, - журналіст Фото: в ЄС досягли прогресу щодо постачання боєприпасів Україні (flick com libereurope)
Автор: Наталія Юрченко

Міністри закордонних справ країн Європейського союзу досягли прогресу щодо угоди про спільну закупку боєприпасів для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста "Радіо Свобода" Рікардо Йозвяка в Twitter.

"Білий дим: угода між міністрами закордонних справ ЄС щодо плану боєприпасів для України", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні міністри закордонних справ країн ЄС повинні підписати план постачання боєприпасів для України. Угода передбачає спільну закупівлю одного мільйона боєприпасів протягом року.

Також в ЄС обговорюють виділення 500 млн євро на виробництво снарядів для України.

Сьогодні глава європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав схвалити угоду для постачання боєприпасів українським військовим.

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