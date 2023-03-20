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Боеприпасы для Украины. Министры стран ЕС достигли прогресса, - журналист

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Брюссель, Понедельник 20 марта 2023 14:32
Боеприпасы для Украины. Министры стран ЕС достигли прогресса, - журналист Фото: в ЕС достигли прогресса по поставкам боеприпасов Украине (flick com libereurope)
Автор: Наталья Юрченко

Министры иностранных дел стран Европейского союза достигли прогресса по соглашению о совместной закупке боеприпасов для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста "Радио Свобода" Рикардо Йозвяка в Twitter.

"Белый дым: соглашение между министрами иностранных дел ЕС по плану боеприпасов для Украины", - отметил он.

Напомним, сегодня министры иностранных дел стран ЕС должны подписать план поставок боеприпасов для Украины. Соглашение предусматривает совместную закупку одного миллиона боеприпасов в течении год.

Также в ЕС обсуждают выделение 500 млн евро на производство снарядов для Украины.

Сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал одобрить соглашение по поставке боеприпасов украинским военным.

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