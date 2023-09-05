Боєприпаси, тягачі і не тільки. Німеччина передала Україні черговий пакет допомоги

Німеччина сьогодні, 5 вересня, відзвітувала про нове постачання військової допомоги для України. До нового пакета увійшли боєприпаси, автомобілі та тягачі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Німеччини.
У новий пакет допомоги увійшли:
В уряді зазначили, що поставки відбуваються з галузевих запасів, що фінансуються німецькими фондами для нарощування потенціалу безпеки.
Деякі поставки потребують модернізації або виробництва тривають; також проводяться навчальні заходи.
Нещодавно Німеччина відзвітувала про передачу Україні нового пакету військової допомоги. Серед іншого до нього увійшли ракети для ЗРК Patriot.
Також міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер запропонував щорічно виділяти Україні допомогу у розмірі 5 млрд євро.
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