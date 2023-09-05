Боеприпасы, тягачи и не только. Германия передала Украине очередной пакет помощи

Германия сегодня, 5 сентября, отчиталась о новых поставках военной помощи для Украины. В новый пакет вошли боеприпасы, автомобили и тягачи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Германии.
В новый пакет помощи вошли:
В правительстве отметили, что поставки происходят из отраслевых запасов, финансируемых немецкими фондами для наращивания потенциала безопасности.
Некоторые поставки требуют модернизации или производства продолжаются; также проводятся учебные мероприятия.
Недавно Германия отчиталась о передаче Украине нового пакета военной помощи. Среди прочего в него вошли ракеты для ЗРК Patriot.
Также министр финансов Германии Кристиан Линднер предложил ежегодно выделять Украине помощь в размере 5 млрд евро.
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