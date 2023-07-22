Боєприпаси для Patriot і не тільки. Reuters: США передадуть Україні новий пакет на 400 млн

Сполучені Штати Америки (США) планують оголосити новий пакет військової допомоги для України на загальну суму до 400 мільйонів доларів вже у вівторок, 25 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами трьох американських чиновників, цей пакет в основному складається з артилерії, ракет для систем протиповітряної оборони та наземної техніки, оскільки українські військові продовжують контрнаступ.

Зазначається також, що Штати до цього пакету не включатимуть касетні боєприпаси, розповіли журналістам двоє офіційних осіб на умовах анонімності.

Вони також надали відомості про озброєння, що буде включено до нового пакету. Це:

кілька бронетранспортерів Stryker,

обладнання для розмінування,

боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS),

боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS),

протитанкові засоби, включаючи TOW та Javelin,

боєприпаси для зенітних систем Patriot та Stinger.

Також у публікації зазначається, що пакет ще доопрацьовується та може бути змінений.

Нагадаємо, що раніше цього місяця США відправили в Україну покращені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM) - касетний боєприпас, випущений зі 155-міліметрової гармати Howitzer.

Касетні боєприпаси для України

Нещодавно США передали Україні касетні боєприпаси. Американський президент Джо Байден заявив, що такі снаряди допоможуть українським військовим продовжити контрнаступ.

При цьому передача касетних боєприпасів - це тимчасове рішення для перехідного періоду, доки західні країни не зможуть виробляти понад 155 мм артилерійських снарядів інших типів.

Водночас міністр оборони Олексій Резніков розвіяв страхи щодо передачі касетних снарядів та назвав п'ять головних принципів у їх використанні. Зокрема, Україна застосовуватиме снаряди лише для звільнення територій України, тобто по Росії не битиме.

РФ вже давно використовує касетні снаряди, вбиваючи українське населення.

Зазначимо, що касетний боєприпас викидає бомби, які можуть покрити у п'ять разів більшу територію, ніж звичайні боєприпаси. Вони складаються з десятків менших бомб та розлітаються під час детонації. Через це вони можуть становити небезпеку для цивільних протягом багатьох років після закінчення бойових дій.

Більше про те, що таке касетні снаряди та навіщо вони потрібні українським військовим - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, що Washington Post повідомили 20 липня, що російські війська на фронтах вторгнення на південному сході України зазнали атак із застосуванням спірної зброї.