Боєприпаси для F-16 і дрони. Нідерланди виділили новий пакет військової допомоги

За її словами, країна закупить боєприпаси для літаків F-16, які цього року має отримати Україна.

На це планується виділити 150 млн євро, а боєприпаси закуповуватимуть напряму у промисловості.

Також Нідерланди уклали контракт на нові розвідувальні дрони на суму близько 200 мільйонів євро разом з країнами-партнерами.

Візит Оллонгрен в Україну

Сьогодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен.

В Офісі президента зазначили, що глава держави детально поінформував нідерландську міністерку про ситуацію на полі бою та актуальні потреби українських захисників.

"Особливу увагу співрозмовники приділили посиленню української системи ППО, забезпеченню артилерією, бронетехнікою та БпЛА, зокрема в рамках спільних проєктів", - йдеться в публікації.