Боеприпасы для F-16 и дроны. Нидерланды выделили новый пакет военной помощи

По ее словам, страна закупит боеприпасы для самолетов F-16, которые в этом году должна получить Украина.

На это планируется выделить 150 млн евро, а боеприпасы будут закупать напрямую у промышленности.

Также Нидерланды заключили контракт на новые разведывательные дроны на сумму около 200 миллионов евро вместе со странами-партнерами.

Визит Оллонгрен в Украину

Сегодня стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен.

В Офисе президента отметили, что глава государства подробно проинформировал нидерландского министра о ситуации на поле боя и актуальных потребностях украинских защитников.

"Особое внимание собеседники уделили усилению украинской системы ПВО, обеспечению артиллерией, бронетехникой и БПЛА, в частности в рамках совместных проектов", - говорится в публикации.