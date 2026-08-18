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Боєприпас упав у дитяче ліжко: в Херсоні 2-річний хлопчик дивом не постраждав (фото)

11:55 18.08.2026 Вт
2 хв
У поліції розповіли, що сталося з дитиною
aimg Анастасія Никончук
Фото: боєприпас впав у дитяче ліжко (Нацполція)

Російський ударний дрон атакував приватний будинок у Херсоні, а боєприпас через вікно впав прямо в дитяче ліжечко, де спав дворічний хлопчик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Національної поліції України у Telegram.

Боєприпас впав у дитяче ліжечко

У Херсоні російський безпілотник атакував приватну хату. Боєприпас пробив вікно і опинився в дитячій кімнаті, впавши в ліжечко дворічного хлопчика. Дитина залишилася неушкодженою.

Мати із сином звернулися за медичною допомогою. За даними поліції, їх життю нічого не загрожує. Правоохоронці разом із волонтерами організують евакуацію сім'ї до безпечнішого населеного пункту.

Нові жертви та поранені

За добу російські війська завдали численних ударів по Херсонській області. У Новокаїрах FPV-дрон убив двох чоловіків 58 та 67 років. Ще 12 людей отримали поранення.

Серед постраждалих є двоє поліцейських, яких російські військові атакували FPV-дроном у Херсоні. Поранення також отримали водій маршрутного автобуса, водії цивільного транспорту та жителі Херсона, Нововоронцовки, Гаврилівки та Білозерки.

У поліції заявили, що російські війська продовжують атакувати мирних жителів Херсонщини FPV-дронами, ударними безпілотниками та артилерією. Правоохоронці фіксують наслідки обстрілів та збирають докази військових злочинів.

Фото: Національна поліція України

Нагадуємо, що вранці 18 серпня російські війська атакували Бровари, внаслідок чого пошкодження отримав розподільчий центр мережі магазинів EVA та інтернет-магазину EVA.UA.

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