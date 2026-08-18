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Боеприпас упал в детскую кровать: в Херсоне 2-летний мальчик чудом не пострадал (фото)

11:55 18.08.2026 Вт
2 мин
В полиции рассказали, что случилось с ребенком
aimg Анастасия Никончук
Фото: боеприпас упал в детскую кровать (Нацполция)

Российский ударный дрон атаковал частный дом в Херсоне, а боеприпас через окно упал прямо в детскую кроватку, где спал двухлетний мальчик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Национальной полиции Украины в Telegram.

Боеприпас упал в детскую кроватку

В Херсоне российский беспилотник атаковал частный дом. Боеприпас пробил окно и оказался в детской комнате, упав в кроватку двухлетнего мальчика. Ребенок остался невредим.

Мать с сыном обратились за медицинской помощью. По данным полиции, их жизни ничего не угрожает. Правоохранители вместе с волонтерами организуют эвакуацию семьи в более безопасный населенный пункт.

Новые жертвы и раненые

За сутки российские войска нанесли многочисленные удары по Херсонской области. В Новокаирах FPV-дрон убил двух мужчин 58 и 67 лет. Еще 12 человек получили ранения.

Среди пострадавших есть двое полицейских, которых российские военные атаковали FPV-дроном в Херсоне. Ранения также получили водитель маршрутного автобуса, водители гражданского транспорта и жители Херсона, Нововоронцовки, Гавриловки и Белозерки.

В полиции заявили, что российские войска продолжают атаковать мирных жителей Херсонщины FPV-дронами, ударными беспилотниками и артиллерией. Правоохранители фиксируют последствия обстрелов и собирают доказательства военных преступлений.

Фото: Национальная полиция Украины

Напоминаем, что утром 18 августа российские войска атаковали Бровары, в результате чего повреждения получил распределительный центр сети магазинов EVA и интернет-магазина EVA.UA.

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