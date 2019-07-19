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В Boeing заявили о значительных убытках из-за лайнеров 737 MAX

Новости » Экономика    19.07.2019 - 11:43
В Boeing заявили о значительных убытках из-за лайнеров 737 MAX
Фото: самолет Boeing 737 MAX 8 (flickr.com/liamallport)

В компании заявили о снижении квартальной прибыли на 5,6 млрд долларов

В компании Boeing сообщили о снижении квартальной прибыли компании на 5,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио свобода".

Так, в компании отмечают, что главная причина сокращения выручки - прекращение эксплуатации лайнеров 737 MAX.

Указано, что себестоимость производства Boeing 737 возросла на 1,7 миллиарда.

Таким образом, на падение продаж американской авиакомпании повлияли катастрофы двух новых самолетов Boeing 737 MAX, в которых в общей сложности погибли 346 человек. Это привело к дальнейшей остановке полетов лайнеров этой модификации, а затем нанесло весомый удар по доходам компании.

Как писало РБК-Украина ранее, компания Boeing выплатит 50 миллионов долларов семьям погибших в двух авиакатастрофах самолетов модели 737 Max. Деньги будут перечислены из фонда помощи на выплаты семьям погибших в авиакатастрофах в Индонезии и Эфиопии.

Напомним также, самолеты Boeing 737 MAX не смогут возобновить регулярные пассажирские перевозки в 2019 году. Так, после инцидентов с этим типом самолетов почти все страны ввели запрет на полеты Boeing в своем воздушном пространстве.

Семьям погибших в авиакатастрофах Boeing 737 Max выплатят 50 млн долларов компенсации Возобновление полетов Boeing 737 MAX перенесено на 2020 год
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